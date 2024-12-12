LIFE doc опубликовал новый документальный фильм о сотрудничестве РФ и ОАЭ

LIFE doc обнародовал новый документальный фильм, в котором отражены основные аспекты сотрудничества России и Объединенных Арабских Эмиратов. Проект, созданный при поддержке Института развития интернета, получил название «ОАЭ: оазис в пустыне».

Картина повествует о том, как две страны преодолевали различия и строили культурное, экономическое, технологическое взаимодействие. Так, в фильме говорится о совместных ориентирах государств на технологии и космос.

«ОАЭ — это страна послезавтра, которая инвестирует в технологии будущего. Мы видим огромный потенциал для совместной работы в долгосрочной перспективе», — рассказала востоковед Эльмира Имамкулиева.

Зрители смогут подробнее узнать о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный. Кроме того, создатели проекта раскрыли роль российской науки в космической программе Эмиратов.