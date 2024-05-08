Life: аромат тропической муррайи снимает головную боль, а его плоды снижают давление | 360°

Интересное 08 мая 2024, 13:58 Life: аромат тропической муррайи снимает головную боль, а его плоды снижают давление

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Домашние растения держат в жилом помещении не только ради декора и уюта, но и из-за их целебных свойств. Например, одним из таких растений считается тропическая муррайя, написал Life.

Аромат этого кустарника способен снимать головную боль, а его плоды понижают артериальное давление. Герань, напротив, тонизирует человека и повышает его давление. Такое растение хорошо иметь в доме гипотоникам.

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Мирт славится тем, что выделяет в воздух множество эфирных масел, которые уничтожают болезнетворные микроорганизмы. Больному с ОРВИ можно сорвать листок растения и пожевать его.