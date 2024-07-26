Life: 26 июля нельзя купаться в водоемах и запускать воздушные шары

Православные христиане 26 июля отмечают Собор архангела Гавриила — день, когда молитвы обладают особой силой, а следование традициям и запретам способствует привлечению благословения и защиты. Life делится рекомендациями о том, как правильно провести этот день.

В этот день не стоит прятаться в тени деревьев и кустов, а также — запускать воздушные шары.Считается, что архангела Гавриил покровительствует авиации, поэтому посторонние предметы в воздухе могут быть восприняты как оскорбление.

Кроме того, купание в водоемах в этот ден также — под запретом. Нельзя также срезать цветы или деревья.

Как добавили «7Дней», в этот день нужно проявить особое уважение к хлебу. Нельзя даже выбрасывать крошки со стола, чтобы не навлечь беду.