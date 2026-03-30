Курганский госуниверситет сообщил о поступлении уникальных артефактов гуннского времени

В Курганский государственный университет поступили три древних бронзовых котла. Эти предметы были изъяты у черных копателей сотрудниками УФСБ региона, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

По данным ученых, подобных артефактов по всей Евразии насчитывается всего несколько десятков. Историки КГУ утверждают, что котлы относятся к гуннскому периоду — эпохе Великого переселения народов (IV–V века нашей эры).

Это литые бронзовые изделия на ножке с характерными ручками в виде рамок. Два крупных экземпляра украшены дополнительным декором, а самый маленький, судя по нагару и следам ремонта, активно использовался в быту.