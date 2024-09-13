Кулинарный блогер Ольга Эрбис: чтобы лисички не потеряли хрусткость, их нужно жарить, а не варить

Кулинарный блогер Ольга Эрбис в беседе с радиостанцией Sputnik дала совет россиянам, как правильно готовить лисички. По словам эксперта, во время варки грибы могут потерять свою хрусткость, напитавшись влаги, поэтому их лучше жарить.

Предварительно лисички необходимо очистить под проточной водой, а затем дать им обсохнуть.

«Мой лайфхак — выкладываем лисички на противень и при небольшой температуре, градусов 50-70, при обязательно открытой духовке слегка подсушиваем в течение получаса», — сообщила Эрбис.

Во время жарки лисичек можно добавить лук, чеснок, тимьян, розмарин. Обжаренные грибы хорошо дополнят пиццу или салаты.