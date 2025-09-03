KP.RU: при восхождении на Аннапурну гибнет почти каждый третий альпинист

Горы привлекают людей своей величественной красотой, но восхождения на самые большие вершины планеты могут быть крайне рискованными. Сайт KP.RU подготовил список самых опасных гор-восьмитысячников.

Первой в рейтинге оказалась Аннапурна I (8091 метр) — одна из самых опасных вершин, где погибает почти каждый третий альпинист из-за лавин и нестабильной погоды.

К2 (8611 метров) — вторая по высоте гора, известная своей непредсказуемостью и сложностью восхождения. В 2008 году здесь погибли 11 человек за один день.

Нангапарбат (8126 метров) — «Гора-убийца», где раньше уровень смертности превышал 20%.

Самая туристическая гора — Эверест — регулярно забирает жизни из-за погодных ловушек и недостатка опыта у путешественников. Многие тела до сих пор остаются лежать на склонах.