Кожевник Смолькин рассказал о методах восстановления обуви из различных материалов

Зимние реагенты, соль и перепады температур могут серьезно повредить обувь. Однако есть способы вернуть ей первоначальный вид. Эксперт-кожевник Андрей Смолькин рассказал Life.ru о методах восстановления обуви из различных материалов.

Способ восстановления зависит от типа материала. Эксперт предостерегает от сушки обуви на батарее, так как это приводит к трещинам и деформации. Вместо этого рекомендуется сушить обувь при комнатной температуре, используя бумажные наполнители или колодки.

Для обуви из кожзама сначала следует удалить грязь мягкой щеткой, а затем протереть поверхность влажной тканью. Солевые разводы можно убрать раствором воды и уксуса. После очистки обувь набивают бумагой для сохранения формы во время сушки. Также можно использовать специальные очистители и кондиционеры для синтетической кожи, а в завершение нанести водоотталкивающий спрей.

Натуральную кожу очищают мягкой щеткой и удаляют солевые пятна слабым раствором воды и уксуса. Для восстановления мягкости применяют натуральные масла, например, касторовое или оливковое. Профессиональные средства включают очищение специальным составом, нанесение питательного крема или бальзама и завершающие водоотталкивающие пропитки.

Замшу и нубук после высыхания чистят специальной щеткой или резинкой. Для поднятия ворса обувь держат над паром, а затем снова проходят щеткой. Химические средства включают пенки-очистители для замши и нубука, которые удаляют пятна и выравнивают цвет. Защитный спрей после чистки помогает защитить материал от влаги и реагентов.