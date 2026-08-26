Косметолог Тотикова перечислила правила ночного ухода с кремом-пилингом

Крем-пилинг помогает удалить ороговевшие клетки и выровнять текстуру кожи, но применять его нужно с учетом чувствительности кожи, сообщает Газета.ru .

Челюстно-лицевой хирург, косметолог Илона Тотикова рассказала, что крем-пилинг деликатно ослабляет связи между ороговевшими клетками верхнего слоя кожи. Это способствует их своевременному отшелушиванию, делает кожу более гладкой и ровной, пишет kp.ru.

Эксперт отметила, что равномерное удаление ороговевших клеток улучшает восприятие последующего ухода. Регулярное применение активных компонентов может выровнять тон кожи и визуально улучшить ее текстуру.

«Во время сна кожа находится в состоянии восстановления. Это лучшее время для правильного воздействия без макияжа», — сказала Тотикова.

Косметолог подчеркнула, что средство не должно вызывать сильное жжение или раздражение. Она посоветовала начинать с небольшого количества крема, не использовать его ежедневно без рекомендации производителя и следить за реакцией кожи. Днем после активного ночного ухода необходимо наносить SPF.