КомсаNews: перед походом в тайгу важно сообщить о своем маршруте близким

Тайга представляет собой не только обширные лесные просторы и живописную природу, но и место, где неподготовленный человек может столкнуться с серьезными трудностями. Ежегодно в России значительное количество людей теряется в лесах, и не все из них находят дорогу домой. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно тщательно подготовиться к походу в тайгу, написала КомсаNews .

Перед тем как отправиться в лес, необходимо тщательно спланировать маршрут и подготовить снаряжение. Необдуманный поход может привести к серьезным проблемам.

Изучите местность: перед выходом на природу найдите карту района, предпочтительно топографическую, с масштабом не менее 1:100 000. Ознакомьтесь с рельефом, реками, дорогами и ориентирами, такими как вышки или линии электропередач. Приложения, например «Яндекс Карты», позволяют скачать офлайн-карты, но не стоит полагаться только на телефон — батарея может разрядиться.

Сообщите близким: укажите точный маршрут и сроки возвращения. Договоритесь о контрольных звонках или сообщениях. Если вы не выйдете на связь, родственники смогут оперативно сообщить спасателям.

Проверьте погоду: тайга не прощает легкомыслия. Дождь, туман или резкое похолодание могут усложнить поход. За день до выхода изучите прогноз на сайтах.

Эксперт по выживанию и безопасности, основатель проекта «Наука побеждать» и аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов подчеркнул, что одной из первых ошибок, которые допускают люди, отправляясь в лес, является отсутствие предупреждения близких. Второй распространенной ошибкой является поход в одиночку.