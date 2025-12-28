Композитор Олег Кваша раскрыл историю создания песни «Зеленоглазое такси»
Композитор и музыкант Олег Кваша раскрыл историю создания песни «Зеленоглазое такси». В беседе с «Петербургским дневником» он вспомнил, что в те годы все такси оснащались зеленой лампочкой в правом верхнем углу. Если она горела, это означало, что машина свободна.
Кваша уточнил, что текст композиции принадлежит перу Валерия Панфилова, чей отец трудился таксистом.
Изначально песня не пользовалась популярностью, но со временем, благодаря бобинам, кассетам и магнитофонам, она начала набирать обороты, и ее стали исполнять все ансамбли, добавил RT.