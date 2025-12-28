Композитор Олег Кваша раскрыл историю создания песни «Зеленоглазое такси»

Композитор и музыкант Олег Кваша раскрыл историю создания песни «Зеленоглазое такси». В беседе с «Петербургским дневником» он вспомнил, что в те годы все такси оснащались зеленой лампочкой в правом верхнем углу. Если она горела, это означало, что машина свободна.