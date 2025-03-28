Специалисты интерьерной компании Mr.Doors рассказали, какие ткани стоит выбирать владельцам домашних животных. Замша, велюр и флок меньше всего подвержены внешним воздействиям и помогут продлить срок службы мягкой мебели, рассказал «Газете.Ru» руководитель направления мягкой мебели Антон Шаталин.

Замша — износостойкая и плотная ткань, которая легко чистится. Она подходит для интерьеров в стиле минимализм, сканди и джапанди. Однако у нее есть ограничения в дизайне из-за мелковорсной структуры.

Велюр и флок — ворсовые ткани с качественными характеристиками и широкими возможностями дизайна. Флок полностью синтетический: он не впитывает влагу и запахи, хорошо чистится и не подвержен затяжкам и царапинам. Велюр более натуральный и тоже подойдет для домов с питомцами.

Самые нестойкие обивки — рогожка, букле и шенилл. Все плетеные ткани, а также кожа и экомех больше других подвержены износу. Они могут выглядеть эстетично, но уступают замше, велюру и флоку по характеристикам, важным для владельцев животных.