Кинолог Голубев: в основе воспитания собаки должны лежать любовь и доверие

Эксперт уверен: в основе таких отношений должны лежать любовь и доверие. Специалист советует не бояться избаловать питомца проявлениями любви. При этом не следует закреплять нежелательные поступки животного.

«Вопрос не в том, нужно ли хозяину периодически проявлять строгость с собакой, а в верном понимании, что такое положительное подкрепление и в каких ситуациях его использовать», — поясняет Голубев.

Кинологическая практика показывает: собака должна получать похвалу за любое правильное действие. В то же время важна последовательность в воспитании, чтобы не допустить избалованности.

Например, если собака лает без причины, необходимо строгим голосом сказать «Нельзя» или «Фу», а затем взять ее на короткий поводок. В воспитании необходима золотая середина. Владелец должен понимать, когда требуется поощрение, а когда лучше проявить твердость.