Ясновидящая Ахметжанова: переизбыток красного цвета в гардеробе вызывает перерасход сил

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова перечислила цвета, которые негативно влияют на энергетику и отнимают силы. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Так, одним из таких цветов является серый. Он, по словам специалиста, может погружать нас в состояние апатии и эмоционального истощения. В нем человек может начать чувствовать упадок сил и потерю мотивации. Похожим эффектом обладает и красный цвет. Его переизбыток в гардеробе вызывает перерасход сил, пояснила Ахметжанова.

Зеленый цвет ведет к снижению мотивации и продуктивности. Он также может заставить человека уйти в себя и отстраниться от внешних задач, добавила ясновидящая.