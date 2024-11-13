«Ямал 1»: 17 особей белого медведя обитают сейчас на полуострове Ямал и острове Белый

Сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН подсчитали количество белых медведей на Ямале. В данный момент на полуострове Ямал и острове Белый живут 17 особей, написал «Ямал 1» .

Как уточнил RT, ссылаясь на руководителя кабинета методов дистанционного зондирования Земли и тематического дешифрирования в экологии ИПЭЭ РАН Илью Мордвинцева, популяция животных в регионе достаточно стабильна. Все они находятся в хорошем физическом состоянии.

Мордвинцев также добавил, что в прибрежных водах Карского моря накануне специалисты наблюдали стадо белых китов — белух.