Почему иногда даже самые качественные специи не придают блюду насыщенный вкус? Причина может быть в неправильном хранении. В своей статье Izhlife рассказал о системе хранения специй, которую используют профессиональные повара.

Самая распространенная ошибка — хранить специи на полке над плитой. Там они подвергаются воздействию тепла, пара и света, что ускоряет их порчу. Второй по популярности промах — прозрачные баночки на виду у окна. Ультрафиолет разрушает эфирные масла, которые отвечают за аромат и вкус специй.

Профессиональные повара хранят специи в условиях, обеспечивающих защиту от света, влажности и тепла. Оптимальный вариант — непрозрачные банки или темный шкаф, где нет постоянного света. Для предотвращения попадания влаги рекомендуется отсыпать специи из банки в отдельную емкость перед добавлением в блюдо. Идеальная температура для хранения — от 15 до 20 градусов.

На каждой банке в ресторанной кухне стоит дата, когда специя была куплена или вскрыта. Дома можно сделать то же самое: написать маркером дату на дне банки или приклеить небольшой стикер. Лучше всего подходят стеклянные банки с плотно закрывающейся крышкой. Пластик постепенно впитывает запахи, а металлические жестяные банки тоже неплохи, если они герметичны.

Как проверить, сохраняет ли специя свои свойства? Насыпьте небольшое количество на ладонь, разотрите пальцами и понюхайте. Если запах яркий и насыщенный — все отлично. Если почти не чувствуется или пахнет чем-то затхлым, специю пора выбросить.