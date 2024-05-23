Издатель гида «Вкусономика» Поликарпов рассказал, что хорошие рестораны делают меню без фото

Хорошие рестораны чаще всего делают меню без фото, причем чем минималистичнее оно выглядит, тем большая вероятность получить лучшее качество. Об этом Life рассказал издатель ресторанного гида «Вкусономика» Алексей Поликарпов.

Если раньше разнообразие в ресторанах было трендом, сейчас всем понятно, что шеф-повар, который готовит всевозможные блюда, не может быть настоящим экспертом.

Многие гости при выборе ресторана ориентируются на его интерьер. Если вы интересуетесь местом, но никогда там не были, достаточно зайти на официальный сайт заведения или в социальные сети и посмотреть фото. Так вы сможете понять, подходит ли вам дизайн, отметил Поликарпов.