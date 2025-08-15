Издание «7Дней»: зола служит защитой от слизней и улиток

Зола — доступное удобрение, которое есть на любой даче. Однако не все знают, как правильно применять ее для улучшения состояния почвы. По словам автора канала «Сад-огород с Вероникой Поливкиной», золу можно использовать для раскисления почвы, что поможет уменьшить количество сорняков весной. Об этом написал сайт «7Дней».
Эксперт уточняет, что для этого необходимо добавить один стакан золы на один квадратный метр участка. Зола также служит защитой от слизней и улиток. Ее насыпают вокруг грядок клубники, молодых деревьев или теплицы.
Еще одно свойство золы — ускорение «созревания» компоста. Для этого нужно насыпать слой удобрения поверх органических материалов в пропорции один килограмм на один квадратный метр.
До заморозков рекомендуется обработать золой деревья и кустарники. Для этого готовят раствор из три килограмма золы, 10 литров воды и 50 грамм мыла. Также золу можно добавить в краску для стволов, чтобы защитить их от грызунов.
