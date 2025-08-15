Издание «7Дней»: зола служит защитой от слизней и улиток

Зола — доступное удобрение, которое есть на любой даче. Однако не все знают, как правильно применять ее для улучшения состояния почвы. По словам автора канала «Сад-огород с Вероникой Поливкиной», золу можно использовать для раскисления почвы, что поможет уменьшить количество сорняков весной. Об этом написал сайт «7Дней» .

Эксперт уточняет, что для этого необходимо добавить один стакан золы на один квадратный метр участка. Зола также служит защитой от слизней и улиток. Ее насыпают вокруг грядок клубники, молодых деревьев или теплицы.

Еще одно свойство золы — ускорение «созревания» компоста. Для этого нужно насыпать слой удобрения поверх органических материалов в пропорции один килограмм на один квадратный метр.

До заморозков рекомендуется обработать золой деревья и кустарники. Для этого готовят раствор из три килограмма золы, 10 литров воды и 50 грамм мыла. Также золу можно добавить в краску для стволов, чтобы защитить их от грызунов.