Издание «7Дней» рассказало о различиях в приготовлении джема, повидла и варенья

Способы приготовления повидла могут отличаться. Сахар добавляют как в начале, так и в конце варки, написало издание «7Дней» со ссылкой на канал «В саду у Валентинки».

Так, для джема сначала активируют пектины, которые придают продукту густоту. Для этого варят ягоды без сахара.

Варенье готовится иначе: фрукты или ягоды сначала смешивают с сахаром, чтобы выделился сок, а затем несколько раз проваривают.

Для варенья обычно используют целые, спелые и красивые плоды, чтобы они сохранили свою структуру. Для джема и повидла же подойдут переспелые фрукты и ягоды.

Визуально эти десерты тоже различаются: варенье имеет более жидкую консистенцию с кусочками фруктов, джем — желеобразный и густой, а повидло — однородное и еще более густое.