Историк Ростиславлева: отношения ГДР и СССР были хорошими на всех уровнях

С момента провозглашения Германской Демократической Республики прошло 75 лет. Как складывались отношения ГДР с СССР, рассказала доктор исторических наук Наталья Ростиславлева в беседе с RT .

По ее словам, в целом взаимодействие было хорошим на всех уровнях. Определенный отпечаток накладывало нахождение мощной группы советских войск.

«Постоянно проводились общие культурные мероприятия. Хорошие отношения были у советских и немецких детей», — отметила профессор.

Она также напомнила, что в 1970-е годы начался очередной период разрядки. Тогда Советский Союз попросил главу ГДР Вальтера Ульбрихта отойти от дел. На смену ему пришел более гибкий Эрих Хонеккер.