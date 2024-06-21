Исследователи обнаружили корабль на дне Средиземного моря, затонувший 3300 лет назад

На дне Средиземного моря недалеко от северного побережья Израиля исследователи обнаружили затонувший корабль бронзового века. По их подсчетам, кораблекрушение произошло примерно 3300 лет назад, написал сайт «Мир 24» со ссылкой на Agence France-Presse.

На судне сохранились сотни неповрежденных кувшинов, где лежали товары. Корабль признали древнейшим из всех, когда-либо найденных в морских глубинах.

Находка показала, что древние торговые корабли проходили не только по сравнительно безопасным прибрежным зонам, но и заходили далеко в море. Вероятно, моряки использовали небесные тела и ориентировались по положению Солнца и звезд.

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