Исследование tutu: в Новосибирске, Пятигорске и Петербурге можно попробовать мороженое с самыми необычными вкусами

Исследование сервиса путешествий tutu показало, что чаще всего в Новосибирске, Пятигорске, Санкт-Петербурге и Карелии туристы пробовали мороженое с самыми необычными вкусами. Об этом написала «Газета.Ru» .

Как уточнило ИА НСН, в Новосибирске путешественникам удалось попробовать мороженое на натуральных сливках с кедровыми орехами, а в Пятигорске — со вкусом лимона, яблока и вишни.

Например, в Карелии есть кафе, где гостям предлагают мороженое с икрой рыбы ряпушки, а также пломбир с ягодой морошкой. В Петербурге есть места, где подают холодный десерт с перцем и чесноком.