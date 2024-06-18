Исследование tutu: в Новосибирске, Пятигорске и Петербурге можно попробовать мороженое с самыми необычными вкусами

Исследование сервиса путешествий tutu показало, что чаще всего в Новосибирске, Пятигорске, Санкт-Петербурге и Карелии туристы пробовали мороженое с самыми необычными вкусами. Об этом написала «Газета.Ru».

Как уточнило ИА НСН, в Новосибирске путешественникам удалось попробовать мороженое на натуральных сливках с кедровыми орехами, а в Пятигорске — со вкусом лимона, яблока и вишни.

Например, в Карелии есть кафе, где гостям предлагают мороженое с икрой рыбы ряпушки, а также пломбир с ягодой морошкой. В Петербурге есть места, где подают холодный десерт с перцем и чесноком.

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