Искусственный интеллект показал Владивосток, связанный спицами

Представьте Владивосток, «завернутый» в теплую пряжу: именно так изобразил город искусственный интеллект, вдохновляясь популярным проектом уличного искусства. Цифровые полотна демонстрируют столицу Приморья в необычном свете, где монументальный Золотой мост и элегантные маяки обретают воздушную вязаную оболочку, создавая теплый и домашний образ морского порта, написал сайт vostokmedia.com .

Владивосток, славящийся крутыми берегами и живописными морскими просторами, приобрел совершенно иной облик благодаря фантазии цифрового художника — искусственного интеллекта. Серия рисунков, выполненных нейросетью, погружает зрителя в фантастический мир, где знаковые достопримечательности связаны изящными нитями яркой пряжи.

Проект берет истоки из традиционного народного творчества и популярного уличного арт-проекта «Вязаный Владивосток». Раньше горожане вручную декорировали улицы мелкими элементами вязаных украшений, а теперь ИИ воплотил эту идею в гигантском масштабе, сделав городом полотном огромного вязаного шедевра.

Особое внимание привлекает переработка образа Золотого моста: в исполнении нейросети металлические конструкции преобразились в тонкие узоры вязания, каждая нить которых аккуратно просчитана алгоритмом.