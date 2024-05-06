«Говорит Москва»: ИИ помог ученым найти точное место захоронения философа Платона | 360°

Интересное 06 мая 2024, 14:22 «Говорит Москва»: ИИ помог ученым найти точное место захоронения философа Платона

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Искусственный интеллект указал точное место захоронения философа Платона. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на греческие СМИ.

С помощью технологии ученые смогли расшифровать тексты античных пергаментов. Во время извержения вулкана Везувия свитки сильно обгорели, из-за чего экспертам пришлось использовать тепловизоры и томографию.

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Благодаря ИИ специалисты узнали, что могила мыслителя расположена в афинском саду недалеко от так называемого Музеона.