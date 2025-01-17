Good News Network: в Египте нашли гробницу «врача-волшебника»

Археологи в Саккарском некрополе Египта нашли захоронение, которое принадлежит влиятельному «врачу-волшебнику» эпохи Древнего царства. Могилу возрастом около четырех тысяч лет украшают яркие фрески и иероглифы, сообщил MK.Ru со ссылкой на Good News Network.
Погребенный носил имя Тетнебефоу, и его титулы поражают: «заклинатель богини Серкет», «главный по лекарственным растениям» и «главный дантист». Серкет — богиня скорби, а упоминание «главного по лекарственным растениям» встречается лишь в одном древнем тексте. Информация о стоматологии в те времена крайне ограничена.
Директор французской-швейцарской миссии Филипп Коломбер предположил, что Тетнебефоу занимал важную позицию при царском дворе и, вероятно, лечил самого правителя.
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