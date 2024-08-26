Глава Союза дачников Чаплин: вертикальные огороды выгодны за счет экономии пространства и удобства ухода

Вертикальные огороды актуальны для тех дачников, в распоряжении которых есть небольшие участки. Об этом NEWS.ru рассказал глава Союза дачников, депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, вертикальные конструкции позволяют использовать стены, заборы и даже балконы. Кроме того, такие пространства проще обслуживать.

«Это означает меньше изгибов и более легкий доступ к растениям», — сказал эксперт.

Для сооружения конструкции можно использовать как паллеты, так и старые полки, а для более продвинутых систем — готовые комплекты, добавил Чаплин.

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