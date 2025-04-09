Глава Союза дачников Чаплин: апрель идеально подходит для высадки капусты и томатов

Депутат Государственной Думы Никита Чаплин, возглавляющий союз дачников Подмосковья, дал советы по высадке рассады ранних овощей в апреле в беседе с «Известиями» . Он подчеркнул, что успешный урожай зависит от правильности и своевременности весенних мероприятий.

Чаплин рекомендовал убирать прошлогоднюю листву и растительные остатки, перекапывать почву и вносить удобрения, такие как компост или перегной, для улучшения ее структуры. Особое внимание он уделил выбору сортов, подходящих для конкретных климатических условий, и контролю кислотности почвы, так как разные культуры требуют разных показателей pH.

Эксперт также подчеркнул, что апрель идеально подходит для высадки различных сельскохозяйственных культур. В этот месяц можно начать посадку рассады ранних овощей, таких как капуста, помидоры и перец, в теплицы или парники. Кроме того, по мере прогревания почвы можно сажать лук-севок, чеснок, морковь, редис и зелень прямо в открытый грунт.