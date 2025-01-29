Руководитель Цветочного направления ГК «Горкунов» Горкунова: легкий вес розы может сообщать о ее долгом хранении

Руководитель цветочного направления группы компаний «Горкунов» и признанный эксперт в области цветов Светлана Горкунова в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла несколько методов определения свежести роз.

Специалист подчеркнула, что свежие розы отличаются плотными, упругими бутонами, которые сохраняют свою форму. У старых же цветов бутон становится мягким и теряет свою структуру. О признаках старения свидетельствует и изменение цвета первого кольца лепестков, которое может утратить яркость после долгого пребывания в пути, написал RT.

Основание свежего цветка имеет ярко-зеленый оттенок, а листья выглядят упругими, блестящими и плотно прилегающими к стеблю. Свежесрезанные розы источают насыщенный аромат, который трудно имитировать искусственным путем.

Горкунова заметила, что свежесрезанная роза обычно тяжелее благодаря своей природной влаге. Легкий вес цветка может свидетельствовать о длительном хранении и потере влаги.