Гинеколог Маилян: половой контакт за несколько дней до овуляции поможет зачать девочку

Гинеколог Меланя Маилян рассказала о способе, который поможет зачать ребенка определенного пола. Значение имеет день цикла, отметила медик в беседе с сайтом «Страсти».

Она напомнила, что сперматозоиды с X-хромосомой могут «выжидать» в агрессивной среде влагалища несколько дней. Сперматозоиды с Y-хромосомой такой способностью не обладают, хотя отличаются высокой скоростью и подвижностью.

«Если половой контакт произошел за несколько дней до овуляции, то большая вероятность того, что яйцеклетку оплодотворит сперматозоид с X-хромосомой, а значит, родится девочка», — пояснила врач.

По ее словам, соответствующая методика является более достоверной с научной точки зрения.

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