Героями нового выпуска журнала «Сноб» стали Алена Долецкая, Петр Гуменник и Ярослав Могильников

Весенний выпуск журнала «Сноб» посвящен юности — времени, когда кажется, что впереди много возможностей, но при этом нередко присутствует тревога и риск. Героями номера стали Алена Долецкая, Петр Гуменник, Ярослав Могильников и другие известные личности.

Редакционный директор Валерия Тищенко отметила, что герои этого номера дают разные определения юности. По мнению фигуриста и будущего биоинформатика Петра Гуменника, никто из взрослых не ощущает себя в полной мере взрослым, то есть юность — это состояние, которое остается с нами навсегда.

Экс-главный редактор Vogue Алена Долецкая в интервью «Снобу» вспоминает Москву конца 1960-х и анонсирует следующую книгу. Она также рассказывает о своем пути в благотворительности и сотрудничестве с фондом «Друзья».

Петербургский фигурист Петр Гуменник говорит о спорте, Олимпиаде в Милане, учебе в ИТМО и жизни за пределами катка. Звезда сериалов «Слова пацана» и «Юг» Ярослав Могильников рассказывает о борьбе с депрессией и поисках внутренней опоры.

В выпуске также представлены интервью с актрисой Верой Енгалычевой, размышления писателя Алексея Варламова о Замоскворечье, большой разговор с Мариной Брусникиной и многое другое.

Обложку весеннего номера «Сноба» создал Глеб Баранов. Он добавил в работу каплю иронии, представив взгляд более опытного на раннего себя.