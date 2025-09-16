Food.ru: самым популярным рецептом среди россиян стали заготовки из капусты

Осенью россияне активно занимаются домашними заготовками. Медиаплатформа Food.ru провела исследование, чтобы выяснить, какие рецепты пользуются наибольшей популярностью. Об этом написала «Газета.Ru» .

Согласно данным, с 2021 года материалы по этой теме были изучены более 10 миллионов раз и добавлены в избранное 38 тысяч раз. Количество просмотров за год увеличилось на 23% по сравнению с предыдущим годом, сообщили «Известия».

Самым популярным рецептом стали заготовки из капусты, включая маринование и квашение, которые собрали в сумме 2,5 тысячи сохранений.

Особой популярностью пользуются рецепты из кабачков: статьи про консервацию этого овоща набрали более 2,6 миллиона просмотров. На втором месте закрутки из помидоров, они получили 2,2 миллиона просмотров.