Food.ru: самым популярным рецептом среди россиян стали заготовки из капусты
Осенью россияне активно занимаются домашними заготовками. Медиаплатформа Food.ru провела исследование, чтобы выяснить, какие рецепты пользуются наибольшей популярностью. Об этом написала «Газета.Ru».
Согласно данным, с 2021 года материалы по этой теме были изучены более 10 миллионов раз и добавлены в избранное 38 тысяч раз. Количество просмотров за год увеличилось на 23% по сравнению с предыдущим годом, сообщили «Известия».
Самым популярным рецептом стали заготовки из капусты, включая маринование и квашение, которые собрали в сумме 2,5 тысячи сохранений.
Особой популярностью пользуются рецепты из кабачков: статьи про консервацию этого овоща набрали более 2,6 миллиона просмотров. На втором месте закрутки из помидоров, они получили 2,2 миллиона просмотров.