Food Republic: обилие специй и приправ поможет улучшить вкус мяса, приготовленного на огне

Обилие специй и приправ поможет улучшить вкус мяса, приготовленного на гриле. Об этом журналу Food Republic рассказали шеф-повара Эшли Лонсдейл и Бритт Ресиньо.

Мясо, которое используют для готовки на огне, получится более мягким и сочным, если заранее оставить его мариноваться вместе со специями. Куски, заготовленные для стейка, необходимо выдержать в специях не менее шести часов. Тонкие куски лучше приправить за несколько минут до приготовления, написала Мойка 78.

По словам Лонсдейл, мясо получается особенно вкусным, если втереть в него соль вместе с сахаром, а пряные травы просто посыпать сверху.