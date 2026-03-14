Фестиваль INTERVALS и конференция ЦИПР пройдут в Нижнем Новгороде в 2026 году

Вице-губернатор Нижегородской области Олег Беркович презентовал насыщенную культурную программу на 2026 год. Об этом сообщил NewsNN.ru .

Так, фестиваль INTERVALS пройдет с 23 по 26 апреля. Его прошлогодняя аудитория составила 450 тысяч человек, став третьей в мировом рейтинге по числу посетителей. В дополнение к основному мероприятию состоится звуковая резиденция, организованная совместно с арт-пространством «Арсенал».

С 19 по 24 мая город примет конференцию ЦИПР, совмещенную с дополнительным событием «Тех-Френдли Викенд», стартующим 22 мая.

Летний сезон порадует любителей искусства мультикультурным фестивалем «Столица Закатов», проходящим с июня по август. В программе мероприятия — выступления музыкантов на площадке «Ракушка», тематический проект «Соло на закате», гастрономический праздник «Гастро Рождественская» и вечерние шоу «Искры».