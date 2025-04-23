Фельдшер Балан: посадка растений снижает уровень гормона стресса

Садоводство больше не ассоциируется только с тяжелым трудом. Фельдшер и управляющая сетью пансионатов для пожилых людей Наталья Балан рассказала Life.ru о пользе работы в саду.

Посадка растений и прополка грядок действуют как медитация, снижая уровень гормона стресса кортизола. Это обеспечивает естественное успокоение нервной системы.

Физическая активность в саду — альтернатива спортзалу. Разнообразные движения при работе в саду задействуют разные группы мышц, улучшая гибкость и координацию. А активность на свежем воздухе служит профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. За сезон можно потратить столько же калорий, сколько за несколько недель занятий йогой.

Балан подчеркивает влияние садовых работ на качество сна. Солнечный свет помогает регулировать выработку мелатонина. Ритмичные действия в саду создают условия для быстрого засыпания.

Кроме того, садоводство стимулирует когнитивные функции. Необходимость запоминать сроки посадки и ухода тренирует память и логику. Развитие мелкой моторики поддерживает активность мозга.