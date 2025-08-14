«ФедералПресс»: в Медовый Спас 14 августа принято освящать мед, воду и цветы

Первый из трех Спасов — Медовый Спас — православные отмечают 14 августа. В этот день принято освящать мед, воду и цветы, написал «ФедералПресс» .

В церковном календаре праздник называется «Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня». В IX веке в Константинополе священники обходили улицы с частью Креста Господня, окропляя дома святой водой, чтобы защитить горожан от болезней и пожаров.

На Руси в этот день люди шли в церковь, где освящали воду, мед и цветы. Хозяйки готовили маковые булочки, блины и пироги. Первой ложкой освященного меда угощали всех за столом. Верили, что это принесет здоровье и исполнит желания.

Священники шли крестным ходом к рекам и озерам, освящая воду. После этого в ней купались сами и купали скот.

Мед был главным блюдом праздничного стола и символом богатого года. Если мед долго оставался прозрачным и тягучим, ждали радостных событий и мира в доме. А если он быстро засахаривался и становился мутным, говорили, что впереди трудности и разлад в семье.