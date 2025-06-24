«ФедералПресс»: в день Варнавы Земляничника не рекомендуется работать в поле

24 июня отмечается день памяти святого Варнавы, который в народе называют «день Варнавы Земляничника». «ФедералПресс» рассказал, каких действий лучше избегать в этот день и какие приметы помогут привлечь удачу.

В этот день православная церковь вспоминает апостолов Варфоломея и Варнаву, а также преподобного Варнаву Ветлужского, который провел 28 лет в одиночестве на берегу реки Ветлуги, соблюдая строгий пост. Его подвижничество привлекало людей, которые приходили за благословением и наставлениями.

Название «день Варнавы Земляничника» связано с созреванием первой земляники в это время.

По народным поверьям, нарушение запретов в день Варнавы может привести к неудачам и проблемам. В этот день не рекомендуется: работать — как в поле, так и по дому, чтобы не навлечь потери и неудачи в делах; звенеть монетами в кармане — чтобы избежать финансовых трудностей и убытков; ревновать — даже без повода, так как это может надолго нарушить покой в доме; * ссориться с близкими — чтобы конфликты не затянулись на весь год; говорить о болезнях — такие разговоры, по приметам, закрепляют недуги.

Также не советуют начинать важные дела, подписывать документы и менять внешний вид, чтобы не вызвать неприятностей.

Для привлечения удачи в день Варнавы проводили специальные ритуалы. Один из них — шуршание бумажными деньгами. Считалось, что звук крупных купюр привлекает в дом достаток, в отличие от звона мелочи, которая уводит богатство.