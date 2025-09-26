«ФедералПресс»: в день святого Корнилия запрещается делать уборку в доме

26 сентября православная церковь вспоминает святого Корнилия — римского сотника, который принял христианство после проповеди апостола Петра. В этот день на Руси завершали осенние работы и выкапывали корнеплоды, написал «ФедералПресс» .

Святой Корнилий проповедовал христианство и обратил в веру многих людей после своего крещения. Церковь почитает его как первого язычника, крещенного апостолом.

В этот же день отмечают Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме, которое в народе называют Осенней Пасхой.

Считалось, что после Корнильева дня рост корнеплодов прекращается. Поэтому 26 сентября спешили выкопать морковь, свеклу, брюкву, хрен и поздний картофель. Репу оставляли в земле до Воздвижения, или Никиты-Репореза.

Главный овощ этого дня — редька. Считалось, что если до девяти лет кормить детей блюдами из редьки, то они вырастут умными и рассудительными.

В этот день запрещается делать уборку в доме, смотреться в зеркало, переедать, гадать и покупать дорогие вещи. Также нельзя устраивать свадьбы и сватовство.

Дождь в этот день считается хорошей приметой — к богатому урожаю на следующий год. Если грачи уже улетели, зима наступит рано. Если березы стоят голые, зима будет теплой.