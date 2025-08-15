«ФедералПресс»: в день Степана Сеновала дождь предвещает хороший урожай картофеля

15 августа в народном календаре отмечено как Степан Сеновал. В деревнях завершали сенокос, и лошадям предоставляли отдых. Этот день связан с памятью святого первомученика Стефана и народными традициями, написал «ФедералПресс» .

Святой Стефан, чью память чтит церковь, проповедовал в Иерусалиме, помогал бедным и был казнен за свои убеждения. На Руси день его памяти совпадал с окончанием сенокоса, поэтому праздник назвали Степан Сеновал. Святого считали покровителем лошадей и защитником хозяйства.

Народные запреты касались еды и поведения: воздерживались от мяса, рыбы и молочных продуктов, не работали тяжело, не обижали животных, не рассказывали страшные истории, не брали и не давали деньги в долг. Девушки избегали заводить кошек, чтобы не помешать скорому замужеству.

По погоде на Степана Сеновала судили о предстоящем сентябре: дождь предвещал хороший урожай картофеля и защиту от пожаров. Если паук плетет паутину — жди дождя, а если лягушки вечером замолкают, то утром возможны заморозки.