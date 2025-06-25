«ФедералПресс»: в день памяти Петра Афонского верующие благодарят солнце за свет и тепло

В среду, 25 июня, православные верующие чтят память преподобного Петра Афонского. В народе этот день известен как Петров день или Солнцеворот. «ФедералПресс» рассказал о традициях, которые соблюдали в этот день.

Преподобный Петр Афонский, живший в VII–VIII веках, служил воеводой в Константинополе. Во время войны он попал в плен и оказался в темнице. Там Петр вспомнил о своем намерении стать монахом, начал поститься и молиться. Согласно преданию, после чудесных сновидений цепи исчезли, и он был освобожден.

Петр отправился в Рим и принял монашеский постриг. По преданию, Богородица во сне указала ему путь на святую гору Афон. Он ушел туда и прожил в одиночестве 53 года, молясь и ведя строгую духовную жизнь. Петр скончался в 734 году, а его мощи покоятся в монастыре святого Климента на Афоне.

День памяти Петра Афонского в народе получил несколько названий. Его называли Солнцеворотом, так как с этой даты дни начинали укорачиваться, а ночи — удлиняться. Люди благодарили солнце за свет и тепло, поднимались на холмы и обращались к нему с молитвами.

Также 25 июня прозвали Рыболовом: по традиции в этот день люди шли на рыбалку, варили уху и устраивали рыбные трапезы. Это был еще и запоздалый капустник. Огородники сажали последнюю капустную рассаду, сеяли огурцы, а зерно распределяли по времени суток: до обеда — белое (пшеницу, овес), после — черное (гречиху).

На Руси по 25 июня судили о лете и будущем урожае. Ясный день предвещал удачный покос, а дождь — проблемы с заготовкой сена.