«ФедералПресс»: в день памяти Лупа Брусничника нельзя начинать новые дела

В православном календаре 5 сентября — день памяти мученика Луппа Солунского. Этот день в народе прозвали Луп Брусничник, связывая его с первыми заморозками и заготовкой брусники, написал «ФедералПресс» .

Святой Лупп был верным слугой святого Димитрия Солунского. После смерти хозяина Лупп совершил множество чудес, за что язычники его возненавидели. Лупп был крещен перед лицом смерти и убит мечом в 306 году.

В этот день знахари отправлялись в лес за целебными ягодами и кореньями. Они собирали бруснику, шиповник, боярышник и другие растения, которые использовали для приготовления настоев и отваров. Хозяйки заготавливали бруснику на зиму, а брусничная вода считалась полезной для здоровья.

Народные поверья запрещали в этот день подметать пол, начинать новые дела, увольняться, брать в долг деньги или чужие вещи. Работа на Лупа обещала удачу, а неопрятность могла притянуть неприятности.

Приметы природы в этот день предсказывали погоду и сроки наступления зимы: утренние заморозки — к скорой зиме, а тепло — к ее задержке.