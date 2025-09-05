«ФедералПресс»: в день памяти Лупа Брусничника нельзя начинать новые дела
В православном календаре 5 сентября — день памяти мученика Луппа Солунского. Этот день в народе прозвали Луп Брусничник, связывая его с первыми заморозками и заготовкой брусники, написал «ФедералПресс».
Святой Лупп был верным слугой святого Димитрия Солунского. После смерти хозяина Лупп совершил множество чудес, за что язычники его возненавидели. Лупп был крещен перед лицом смерти и убит мечом в 306 году.
В этот день знахари отправлялись в лес за целебными ягодами и кореньями. Они собирали бруснику, шиповник, боярышник и другие растения, которые использовали для приготовления настоев и отваров. Хозяйки заготавливали бруснику на зиму, а брусничная вода считалась полезной для здоровья.
Народные поверья запрещали в этот день подметать пол, начинать новые дела, увольняться, брать в долг деньги или чужие вещи. Работа на Лупа обещала удачу, а неопрятность могла притянуть неприятности.
Приметы природы в этот день предсказывали погоду и сроки наступления зимы: утренние заморозки — к скорой зиме, а тепло — к ее задержке.