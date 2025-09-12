«ФедералПресс»: в Александров день 12 сентября скандалы строго запрещаются

В пятницу, 12 сентября, отмечается большой праздник — перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского. В этот день, известный как Александров день или Александр Сытник, люди соблюдают традиции и обычаи, написал «ФедералПресс» .

Князь Александр Невский — защитник земли русской. Его имя связано с Невской битвой 1240 года и Ледовым побоищем на Чудском озере в 1242 году. Праздник установлен в память о событии XVIII века, когда по приказу Петра I мощи князя были перенесены из Рождественского монастыря во Владимире в Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге.

В народе этот день называют Сытником. Считается, что чем щедрее будет накрыт стол, тем удачнее и сытнее будет год. Хозяйки готовят пироги, мясные блюда, рыбу, соленья, овощи и грибы. Главным угощением является каравай из муки нового урожая и ячменная каша.

Народные приметы на 12 сентября связаны с предсказанием погоды на осень и зиму. Если рябины на деревьях было много, это предвещало затяжные дожди и холодную зиму. Хорошим знаком считалась паутина на растениях.

В народной традиции Александров день — время гармонии, поэтому ссоры и скандалы строго запрещаются. Не рекомендуется ревновать и мучить супругов сомнениями, иначе брак может дать трещину.