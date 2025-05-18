«ФедералПресс»: спанбонд поможет защитить сад от весенних заморозков

В центральных и южных регионах России в апреле и мае этого года садоводы и фермеры столкнулись с угрозой для будущего урожая из-за неожиданных заморозков. Заморозки нанесли вред полям и садам, когда большинство плодовых деревьев уже цвели. Чтобы защитить сад от весенних заморозков, можно использовать несколько методов, написал «ФедералПресс» .

Укрытие. Используйте нетканые материалы — спанбонд, агроволокно или старые простыни. Главное, чтобы укрытие не касалось листьев. Для защиты грядок подойдут дуги с тканью, а для кустов и деревьев — чехлы, ящики или мешковина.

Мульча. Слой соломы, травы или компоста вокруг растений помогает сохранить тепло в почве.

Вечерний полив. Влажная земля дольше удерживает тепло, создавая вокруг растений естественный микроклимат.

Задымление. Небольшие костры из влажной травы или опилок создают дымовую завесу, которая удерживает тепло у земли и снижает резкие перепады температуры.

Подкормка и опрыскивание. Фосфорно-калийные удобрения укрепляют растения и делают их более устойчивыми к холоду. Опрыскивать ими нужно заранее, за день-два до ожидаемого заморозка.

Если растения уже пострадали, обрежьте подмерзшие части, сделайте подкормку и временно притените их от солнца — это поможет зелени восстановиться быстрее.

Эксперты отмечают, что температуры ниже +13 градусов в период цветения нарушают процесс опыления, и наиболее чувствительны к этому черешня и вишня. Полный масштаб ущерба станет ясен к концу мая, когда погода стабилизируется.