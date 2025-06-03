«ФедералПресс»: сорта картофеля с плотной листвой менее привлекательны для колорадского жука

В период активного размножения колорадского жука, основного врага картофеля, важно принимать эффективные меры защиты. Эксперты рекомендуют использоваать комбинацию методов, включая механические, биологические и химические средства. Одним из самых простых способов является ручной сбор вредителей. Для ускорения процесса можно применять ловушки, содержащие разрезанные клубни картофеля, написал «ФедералПресс».

Предварительная обработка клубней инсектицидами перед посадкой может защитить растения на срок до 50 дней. Это особенно важно для ранних сортов. Для поздних сортов может потребоваться дополнительная обработка.

Выбор сорта картофеля также имеет значение. Сорта с плотной листвой или способностью быстро восстанавливаться после повреждений менее привлекательны для колорадского жука. Это позволяет снизить количество необходимых обработок и увеличить урожай.

В качестве альтернативы химическим препаратам могут выступать биологические средства, которые безопасны для окружающей среды и эффективно борются с вредителями. Однако они требуют повторного применения каждые 7-10 дней.

Картофель — важная сельскохозяйственная культура, и его защита от вредителей — ключевой фактор в обеспечении урожая. Правильное применение методов борьбы позволит сохранить качество и количество урожая.