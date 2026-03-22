«ФедералПресс» рассказал про уральскую кухню, как о способе выживания в любом кризисе

Уральская кухня — это кладезь уникальных рецептов, которые помогают выживать в непростые времена. Новый словарь «Традиционная пища Среднего Урала» представляет собой сборник редких слов и блюд, зафиксированных участниками фольклорных экспедиций с 1949 года. Подробнее — в материале «ФедералПресс» .

В книге можно найти множество необычных блюд. Например, паренки — овощи, плотно закрытые в посуде с водой или суслом и поставленные в русскую печь. Среди любимых у уральцев были калежные, калябные, каралючные или светошные брюквенные паренки.

Супы без мяса также занимали важное место в рационе уральцев. Капустница, картовница, горошница, колобошница, губница, груздянка, обабница — все эти супы готовились из доступных продуктов. Весной уральцы готовили супы из щавеля, крапивы, молодых побегов сибирского борщевика.

Среди других блюд — каши из липовых листьев, подорожника и лебеды. Мука из лебеды называлась «лебединой». Также уральцы пекли лепешки-зеленушки из липовых листьев, лебеднушки из лебеды, а в Ирбитском районе делали шаньги из мха — моховики.

Даже в голодные годы уральцы сохраняли присутствие духа. Они встречали весну, готовя булочки-жаворонки из остатков муки. Это было символом надежды на лучшее будущее.