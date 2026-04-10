«ФедералПресс» рассказал о значении пасхальной еды в преддверии Пасхи

Православные россияне 12 апреля будут отмечать Пасху — главный христианский праздник. Традиционно в этот день праздничные столы украшают крашеные яйца, творожная пасха и сдобные куличи. Каждый из этих символов имеет глубокое духовное значение, написал «ФедералПресс» .

Крашеное яйцо — главный символ Пасхи. Традиционно его окрашивают в красный цвет, что связано с преданием о Марии Магдалине. Согласно легенде, она принесла яйцо в дар римскому императору Тиберию и возвестила о воскресении Христа. Император не поверил, и тогда яйцо чудесным образом окрасилось в красный.

Красный цвет также символизирует кровь, пролитую Иисусом за людей, и указывает на Его царское достоинство. В более широком смысле пасхальное яйцо олицетворяет гроб Господень, из которого исходит вечная жизнь.

Творожная пасха — еще одно важное блюдо на праздничном столе. Ее форма — усеченная пирамида — напоминает о Голгофе, где был распят Христос, а также символизирует Горнее место, то есть Божий престол в храме. Основные ингредиенты — творог и мед — означают землю обетованную, где «течет молоко и мед», то есть изобильную и благодатную жизнь.

Кулич символизирует воскресение и новую жизнь. С ним связано предание: апостолы после вознесения Христа оставляли за столом место для своего Учителя и ставили рядом хлеб. В храмах этот обычай сохранился в виде артоса — освященного квасного хлеба. Кулич считается его домашним аналогом. На Пасху куличи, пасхи и яйца принято освящать в церкви, что придает им особое духовное значение.