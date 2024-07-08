Существует много примет и народных поверий, которые обещают женщине скорую беременность. Об этом сообщило «ФедералПресс» .

В частности, считается, что верной приметой скорой беременности является получение женщиной в подарок жемчужного ожерелья. Также той, кто скоро хочет стать мамой, стоит примерить одежду женщины, ждущей ребенка, или посидеть на ее месте.

Наконец, можно попить из стакана беременной или погладить ее живот. В народе считается, что эти уловки помогут женщине зачать.