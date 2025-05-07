РИАМО: при покупке клубники стоит обращать внимание на цвет ягод

В мае в центральной части России начинается продажа свежих фруктов и ягод. В начале месяца можно найти клубнику из Краснодара и черешню из Узбекистана. Агентство РИАМО рассказало, на что обращать внимание при покупке полезного продукта.

Клубника содержит много ценных питательных веществ, включая клетчатку, органические кислоты, антиоксиданты. Однако ее избыточное употребление может вызвать аллергию у людей с некоторыми заболеваниями, написал «ФедералПресс».

При выборе клубники обратите внимание на: цвет — слишком яркая и блестящая ягода может содержать избыток нитратов, а темные пятна указывают на переизбыток селитры; тон — спелая клубника имеет однородный цвет; хвостик — он должен быть зеленым, мягким и плотным.

Черешня содержит витамин С, магний, марганец, железо, медь, калий и кальций. Она улучшает качество крови и лечит анемию, но может быть вредна при сахарном диабете, аллергии на темные сорта и гастрите в период обострения. При выборе черешни смотрите на плодоножку — она должна быть свежей и зеленой. Если плодоножка сухая или ее нет, лучше отказаться от покупки.