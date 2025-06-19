«ФедералПресс»: получить достаточное количество витамина D через загар практически невозможно

Загорелая кожа часто ассоциируется с удачным отпуском, но за красивым оттенком могут скрываться нежелательные эффекты. «ФедералПресс» предупредил о рисках чрезмерного воздействия солнца, дал советы по выбору правильной защиты и рекомендации на случай солнечного ожога.

Легкое покраснение, затем сухость, стянутость и шелушение — таков итог пренебрежения солнцезащитными средствами. Врачи отмечают, что под воздействием ультрафиолета кожа стареет быстрее: появляются морщины, цвет становится тусклым, а в некоторых случаях могут развиться злокачественные опухоли. Частые ожоги, даже кажущиеся безобидными, повышают риск повреждения кожи и ослабляют ее иммунитет.

Существует миф, что солнце необходимо для получения витамина D, но это не совсем так. Получить достаточное количество витамина D через загар практически невозможно. Организм вырабатывает его по-другому, и это не происходит во время загара на пляже. При дефиците витамина D врач может назначить специальную терапию, но просто лежать на солнце — не решение, а дополнительный риск.

Универсального времени для загара не существует, все зависит от индивидуальных особенностей кожи. Светлая и чувствительная кожа может обгореть уже за пять минут, более темная выдержит до 30 или даже 50 минут. Но это не повод забывать о мерах предосторожности. Даже смуглая кожа может пострадать от солнечных ожогов. Особый подход нужен детям, их кожа тоньше и быстрее реагирует на солнце. Защита должна быть максимальной: крем, одежда, головной убор и минимум прямых лучей.