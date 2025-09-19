Ежегодно 19 сентября отмечается праздник, известный как «Михайлово чудо» — особая дата, связанная с легендой о чудесном вмешательстве архангела Михаила в судьбе древнего храма, расположенного в городе Колоссы, находящемся в исторической местности Фригия. По истории однажды, чтобы спасти храм от затопления, вызванного соединением рек врагами, архангел Михаил поразил скалу своим копьем, образовав расщелину, в которую ушла вода, сохранив святыню целой и невредимой, написал «ФедералПресс» .

Архангел Михаил — важнейшая фигура православной иконографии и церковного почитания. Архистратиг, защитник христианства и победитель зла, символизирует божественное правосудие и защиту веры. На православных иконах он представлен вооруженным мечом или копьем, а также иногда изображен с весами, олицетворяющими Суд Божий. Верующие считают, что именно Михаил будет вести справедливый суд над душами людей в конце времен.

Этот день особо важен для военнослужащих, врачей и путешествующих. Военнослужащие посещают церкви, молясь о защите и благословении на службе Родине. Врачи обращаются к архангелу за поддержкой в лечении больных, а путники — за покровительством в дороге.

На Руси праздник отмечался особыми ритуалами и обычаями. Крестьяне считали его символом благодарности Богу за завершение сельскохозяйственного цикла: урожай был собран, поля оставались непострадавшими от природных катаклизмов. День превращался в коллективное празднование: соседи собирались за общим столом, пекли свежий хлеб из нового урожая зерновых культур, устраивали застолья и обсуждали планы подготовки к зиме.