«ФедералПресс»: камуфляж позволяет скрыть шрам более естественно, чем тату

Существует два популярных способа замаскировать шрам: сделать тату или профессиональный камуфляж. О том, как правильно сделать выбор, рассказала эксперт по камуфляжу рубцов и шрамов Екатерина Цалани в беседе с «ФедералПресс» .

Эксперт рекомендует использовать камуфляж тем, кто хочет получить более естественный результат. Камуфляж обеспечивает безопасный, нейтральный и практически невидимый вид рубца.

У татуировки, по словам Цалани, есть ряд минусов. В частности, она привлекает внимание, особенно если ее сделали яркой и разноцветной. Основной недостаток татуировки — ее долгосрочность. Татуировка останется на коже на долгие годы, а изменить ее или удалить может быть затруднительно.

Камуфляж, напротив, предоставляет более естественный и незаметный способ маскировки шрамов. Современные технологии позволяют минимизировать видимость рубцов, а в некоторых случаях — полностью их скрыть. Люди начинают чувствовать себя комфортнее и увереннее в своем теле, добавила эксперт.