«ФедералПресс»: день памяти святой Феклы считается благоприятным для свадеб

7 октября православные вспоминают святую Феклу Иконийскую. В народе этот день известен как Фекла Заревница или Запрядальница. Считалось, что все, что завяжешь в этот день, уже не развяжешь, поэтому он считался удачным для свадеб и обрядов, написал «ФедералПресс» .

Фекла родилась в I веке в богатой семье. После встречи с апостолом Павлом она решила посвятить жизнь Богу и отказалась от замужества. За свою веру ее хотели сжечь, но внезапный дождь потушил костер. Фекла чудесным образом спаслась и стала проповедовать.

В старину на Руси в этот день зажигали «живой огонь» — символ начала новой жизни. Считалось, что тот, кто сохранит огонь, сохранит и мир в доме.

7 октября женщины доставали прялки и садились за работу, считалось, что вместе с нитями прядут и удачу. В этот день также старались закончить уборку, подлатать одежду и перебрать запасы на зиму.

Святую Феклу просят о крепком браке и верности, поэтому свадьбы в этот день играют охотно: узел, завязанный в этот день, никто не развяжет.